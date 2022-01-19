Сидел на краю моста и мог упасть: как женщина спасла кота от опасности

Женщина спасла котенка из опасной ситуации. Четвероногий сидел на краю моста и в любой момент мог упасть.

Николь Тони ехала домой во время обеденного перерыва, когда что-то увидела на краю моста. Женщина призналась, что сомневалась: птица это или котенок, – однако второй вариант оказался правильным.

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Она решила вернуться и осторожно снять четырехлапого, несмотря на то, что очень боялась. "Он сидел прямо на выступе, поэтому я очень боялась, что может спрыгнуть", — вспомнила женщина.

Мне пришлось подойти очень близко к краю, потому что я хотела схватить его так, чтобы он не отпрыгнул или не отступил. Я взяла его за шею, чтобы обездвижить и вытащить,

– отметила Николь Тони.

Смотрите видео: как женщина спасла котенка с моста

nicoletoney When I say I was so scared I almost puked…. original sound - Nicole Toney

Женщина не смогла покинуть котенка и забрала домой. "Мы всегда шутим, что наш дом похож на зоопарк, поэтому мы должны претендовать на статус некоммерческой организации. У нас так много животных", — добавила Тони.



Спасенный котенок / Фото 12NewsNow

Известно, что у нее с мужем 5 собак и 2 кошек, включая кота, которого женщина спасла с моста и назвала Даки.

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