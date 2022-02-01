В Швеции хотят научить ворон собирать мусор: как это возможно

Шведский стартап Corvid Cleaning уже начал учить ворон собирать мусор за вознаграждение. Скоро метод начнут тестировать в Седертелье – пригороде Стокгольма.

Как сообщает фонд Keep Sweden Tidy, ежегодно на улицах Швеции остается более миллиарда окурков. Ворон уже научили подбирать их, а также другой мелкий мусор и бросать в специальный механизм.

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Как это работает

Как уверяют в стартапе Corvid Cleaning, птицы "работают" добровольно. Специальный механизм дает им корм в обмен на мусор.

Основатель компании Кристиан Гюнтер-Хассен рассказывает, что вороны – очень умные птицы, поэтому их начали обучать сбору мусора.

Муниципалитет города Седертель уже готов к тому, что опробовать пилотный проект с участием птиц. Там утверждают, что проект может сэкономить до 75% затрат на уборку мелкого мусора.



Фото Christian Günther-Hanssen / Corvid Cleaning / TT

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Ранее подобную систему опробовали во Франции

В 2018 году подобный способ собирать мусор уже использовался во Франции в историческом тематическом парке в департаменте Вандея. Там к уборке подключили 6 ворон.

Что известно о воронах

Это род птиц из семейства врановых. Вороны бывают черными или серо-черными – часто таких особей рассматривают как подвиды одного вида.

Источник: Это род птиц из семейства врановых. Вороны бывают черными или серо-черными – часто таких особей рассматривают как подвиды одного вида.Источник: Википедия

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