Шипел, кусался и царапался: как лабрадор помог котенку перестать всего бояться
Источник:The Dodo
Котенок был ужасно напуган, когда оказался в приемной семье. Однако забота лабрадора помогла ему поверить людям.
Работница приюта для животных, которую зовут Кендалл Бенкен, первой познакомилась с котенком и дала имя – Бетти.
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В начале было сложно даже сказать мальчик это или девочка. Чтобы взять котенка на руки, приходилось использовать толстое полотенце. Все потому, что малыш шипел, царапался и кусался.
Как вел себя котенок / Фото Kendal Benken
Женщина решила взять Бетти к себе, чтобы помочь адаптироваться. По ее словам, главное в воспитании диких котят – чтобы она была частью вашей повседневной жизни и могла не прятаться.
Как происходила адаптация
Кендалл поселила Бетти в просторной собачьей клетке, которую поставила посреди кухни. Возле котенка постоянно ходили люди и собаки. Лабрадор Труви вообще взяла кроху под свою опеку и обращалась с ней, как с родной.
В прошлой жизни Труви явно была мамой котят,
– прокомментировала Кендалл.
Женщина держала Бетти с помощью полотенца и гладила по голове, чтобы котёнок привыкал к человеческим прикосновениям.
Кошка привыкает к людям / Фото Kendal Benken
Бетти приняла дружбу лабрадора и пошло на контакт. Кроме того, котёнок начал выходить из клетки, однако только рядом с большой собакой.
Смотрите фото дружбы собаки и котенка:
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Впоследствии малыш отправился из приемной семьи в постоянное жилье. Новую хозяйку Бетти зовут Роза. По мнению Кендалл, они удачно нашли друг друга. А чтобы "приемная мама" не скучала, Роза постоянно посылает фотографии кошки и рассказывает о ее жизни.Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.