Щенка спасли от подпольных собачьих боев: как теперь четырехлапый помогает пожарным

Щенка, которого назвали Гензель, спасли от участия в подпольных собачьих боях. Теперь собака помогает американским пожарным бороться с огнем и находить поджоги.

Питбулю было 7 месяцев, когда его вместе с матерью и сестрой Гретель спасли с арены. Гензелю еще не пришлось участвовать в собачьих боях, поэтому он попал в приют, а потом в проект Thow Away Dogs.

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Эта благотворительная организация занимается превращением бездомных псов в настоящих правоохранителей. После месяцев тренировок собаки умеют обнаруживать наркотики, взрывчатку, вынюхивать поджоги. Направление их способностей зависит от того, к какому подразделению их готовят.



Питбуль Гензель / Фото инстаграм

Пожарный Тайлер Ван Лир обратился с просьбой предоставить ему служебную собаку, когда Гензель проходил подготовку. Мужчине было важно, чтобы у четырехлапого было профессиональное обоняние, что помогло бы искать источник поджога до того, как все загорится. Таким образом, у Тайлера оказался спасенный Гензель.

Питбуль поселился дома у своего напарника и каждое утро они отправляются на работу. У собаки даже ксть свой жилет и значок.



Тайлер ВанЛир и Гензель / Фото Tyler VanLeer

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Известно, что Гензель уже успел помочь обнаружить источник большого пожара и арестовать поджигателя. Также выяснил, откуда и как начался пожар на складе. Благодаря этому 4 человека получили справедливое наказание. Питбуля даже иногда одалживают пожарные других штатов, если нужно распутать особо сложное дело.