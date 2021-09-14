Щенка с лапами "наоборот" прооперировали и он учится ходить: детали щемящей истории
Источник:CNN
Пес породы рет-терьер родился с врожденной аномалией конечностей. К счастью, врачи смогли помочь ему выжить.
У песика Сигги были "перевернутые" лапки. Его передние конечности были будто бы согнуты в локтях.
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Пес не мог ходить
Несмотря на это, пес очень веселый и общительный. Врачи Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Оклахома сумели подарить собачке шанс на нормальную жизнь.
Сигги с врачами перед операцией / Фото Oklahoma State University
Они сделали корректирующую операцию, после которой лапы собаки заняли правильную позицию.
По неизвестным причинам лапки собак с таким диагнозом выходят из суставов в раннем возрасте. Это приводит к изгибу передних конечностей и мешает собакам жить.
Операция Сигги была достаточно сложной. Малыша прооперировали еще 12 мая. С тех пор собака носила шины и ортопедический фиксатор.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.
Такими были лапки собаки до операции / Скриншот с видео
Через несколько недель кости Сигги окрепли. Теперь, наконец, собака учится ходить.
Сигги оказался довольно ловким учеником. Он делает много вещей, которые делают щенки, в том числе бегает за мячом во дворе, – рассказывают в клинике.
Смотрите видео про Сигги, собаку с лапками "наоборот":
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Делали такую операцию не в первый раз
- Еще в 2019 году в колледже прооперировали собаку с подобным диагнозом.
- Это был пес породы кунхаунд по кличке Майло.
- Операция была успешной, и с тех пор собака ведет активную жизнь.
- Благодаря работе команды маркетинга Университета Оклахомы история Майло стала известной. О ней узнали работники приюта, где жил Сигги и принесли его на операцию.