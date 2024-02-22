Ученые нашли самую большую змею в мире: зеленая анаконда длиной 8 метров и весит 200 килограммов

Самую большую в мире змею обнаружили в Бразилии. Она длиной 8 метров, весит почти 200 килограммов и имеет голову величиной с человеческую.

Эту зеленую анаконду нашел голландский телеведущий программы о дикой природе профессор Фрик Вонк.

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Что известно о гигантской змее?

В результате революционного открытия была найдена массивная змея, которая превосходит предыдущий самый большой известный вид – сетчатого питона, что обычно достигает длины около 6 метров. Этот новый вид, определен как зеленая анаконда или гигантская анаконда, был обнаружен в регионе Амазонки лишь недавно.

Новый вид змеи достигает 8 метров в длину / Скриншот с видео

Новый вид назвали Eunectes akayima – Северная зеленая анаконда. Данные о ней опубликовали в исследовании в научном журнале Diversity 16 февраля.

На самом деле это два разных вида. Хотя, на первый взгляд, они выглядят почти идентичными, генетическая разница между ними составляет 5,5%, но это много. Чтобы объяснить это в перспективе, люди и шимпанзе генетически отличаются друг от друга примерно на 2%,

– заявил профессор Вонк.

Замечается, что в регионе Амазонки климатические изменения и постоянная вырубка лесов оказывают значительное давление на эту территорию. Более 20% Амазонки уже потеряно, а это территория, что в 30 раз превышает площадь Нидерландов.

Выживание культовых гигантских змей в регионе тесно связано с сохранением их естественной среды обитания.

Ученые нашли самую большую змею в мире / Скриншот из видео

В недавнем исследовании, соавтором которого является биолог из Университета Квинсленда Брайан Фрай, было обнаружено, что северная зеленая анаконда имеет повышенную уязвимость из-за меньшего ареала обитания по сравнению с ее южным собратом.

Впервые ученые заподозрили, что существует еще один вид зеленой анаконды более 15 лет назад. Но только сейчас удалось найти доказательства.

Заметим, исследователи рассказали о самом крошечном позвоночном, что скрывается в бразильском лесу. "Блошиная лягушка", как ее прозвали ученые, достигает в длину всего 7,1 миллиметра.