Успокоить нервы: сеть покоряет милое видео, на котором стригут овечек
Источник:Sassy Media
Порция хорошего настроения утром гарантирована, если вы просмотрите это видео с овцами. Животных не стригли очень долго, поэтому их шерсть превратилась в сплошной ковер, от которого нужно было немедленно избавиться.
От слишком длинной и лохматой шубки страдают не только овцы, а даже ламы. Только посмотрите, какими красавцами стали эти животные после стрижки и других гигиенических процедур.
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Судьба животных, которые так сильно заросли шерстью, складывалась не слишком счастливо. Большинство из них долго бродили по улицам или по лесам и стричь их было некому.
Но им повезло, ведь они попали в добрые руки волонтеров. После того как овцы стали избавляются от килограммов взлохмаченной шерсти, у них начилась новая жизнь – радостная и здоровая.
Волонтер показывает, сколько шерсти состригла с животного / Скриншот
Видео со спасением овец покорило сеть и собрало уже 16 миллионов просмотров.
Посмотрите видео о стрижке овец