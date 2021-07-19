От слишком длинной и лохматой шубки страдают не только овцы, а даже ламы. Только посмотрите, какими красавцами стали эти животные после стрижки и других гигиенических процедур.

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Судьба животных, которые так сильно заросли шерстью, складывалась не слишком счастливо. Большинство из них долго бродили по улицам или по лесам и стричь их было некому.

Но им повезло, ведь они попали в добрые руки волонтеров. После того как овцы стали избавляются от килограммов взлохмаченной шерсти, у них начилась новая жизнь – радостная и здоровая.



Волонтер показывает, сколько шерсти состригла с животного / Скриншот

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Видео со спасением овец покорило сеть и собрало уже 16 миллионов просмотров.