Сеть покорил белый кот, который любит купаться в ванне: видео пушистика
Источник:инстаграм baron.0723
Обычно кошки совсем не любят мыться. А четырехлапый по прозвищу Барон из Японии – исключение, ведь совсем не прочь принять ванну с резиновыми утками.
Барон – кот породы редгол. Он обожает воду, охотно купается, а иногда к нему присоединяются и другие котики, живущие в семье.
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Кот и его братья стали звездами
Барон и его старшие братья-котики / Фото из инстаграма baron.0723
Эта пушистая семейка стала звездной в инстаграме и имеет более 100 тысяч подписчиков. Владелица регулярно публикует фото и видео котиков.
Коты отправляются на прогулку / Фото из инстаграма baron.0723
А еще коты живут насыщенной жизнью – ходят на прогулки в специальной коляске, ездят в авто и примеряют на себя разные костюмчики.Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .
Смотрите видео, как купается котик
Почему коты не любят воду
Обычно купание для кошек – это значительный стресс. Пушистики боятся громких звуков в ванной комнате. Эхо и шум воды становятся факторами стресса.
Когда шерсть кота мокрая, она становится тяжелее. Поэтому животное может быть неповоротливым и не убежит от хищника, например. Кот не любит быть уязвимым, поэтому всячески избегает купания.
Барон любит купаться, в отличие от других кошек / Фото из инстаграма baron.0723
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