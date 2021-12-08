Семья не пострадала во время пожара благодаря бездомному псу

Пес, которого назвали Баттер, спас семью Голловей из пожара. Четвероногий часто гулял рядом с их домом и это помогло ему первому заметить опасность.

Когда загорелся дом, собака подбежала под окна и начал громко лаять. Чарити Голловей и двое ее детей в этот момент крепко спали. Четвероногий не умолк, пока женщина не проснулась.

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"Баттер понял, что что-то не так, и знал, что это нужно кому-то сообщить. Это очень умная собака", — отметила Чарити.

Когда женщина подошла к окну, чтобы успокоить пса и пойти дальше спать, она увидела, как часть ее дома пылает. Чарити схватила двоих детей, выбежала и вызвала пожарных.

Если бы не Баттер, кто знает, что могло произойти. Я очень благодарна этому бездомному псу,

– сообщила Чарити.

Пожарные сделали несколько фото Баттера, чтобы рассказать о герое в социальных сетях. Это помогло еще и найти владельца собаки. Один из жителей города узнал в нем своего любимца Купера.

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"Мне немного грустно из-за того, что Баттер покинет нас. Но в то же время я очень рада, что он скоро воссоединится со своей семьей. Мы будем пытаться оставаться на связи с его хозяевами", – рассказала Чарити.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Смотрите видео: как Баттер спас семью

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