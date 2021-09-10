Съела букет, который подарили невесте: как кошка едва не испортила свадьбу

Кошка, которую зовут Минни, решила устроить сюрприз для хозяев перед днем их свадьбы. Домашняя любимица частично съела праздничный букет, который невесте подарили коллеги, и отравилась.

Белые лилии, которые съела Минни, считаются очень токсичными для кошек. Даже небольшое их количество может вызвать почечную недостаточность со смертельным исходом.

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Хозяева ненадолго оставили кошку дома наедине с букетом. Когда они вернулись, заметили пыльцу вокруг носа и рта кошки, это помогло им мгновенно среагировать и обратиться к ветеринарам. Минни дали успокоительное, взяли кровь на анализ, а потом сделали гемодиализ – один из методов внепочечного очищения крови.



Кошка Минни / Фото Vets Now

Лечение кошки началось всего за 36 часов до свадьбы пары. "Я имел дело со многими чрезвычайными ситуациями, связанные с домашними животными, но никогда не имел такого, как свадьба", — вспомнил ветеринар. Однако Минни быстро пошла на поправку и в день церемонии супруги узнали, что она чувствует себя хорошо.

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Позже невеста рассказала врачам, что даже расплакалась от облегчения, когда узнала, что с ее кошкой все хорошо.