Прожила почти 15 лет: на Киевщине умер самый старый ротвейлер в Украине

В Киевской области умерла собака Джульетта – рекордсменка-долгожительница. Ее официально признали самой старой собакой породы ротвейлер в Украине.

О щемящей потере сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она добавила, что рекорд зафиксировали 10 марта, а уже на следующий день Джульетты не стало.

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Не стало рекордсменки-долгожительницы Джульетты

Как сообщила Ветрова, Джульетта была официально признана самой старой собакой породы ротвейлер. Она прожила 14 лет 10 месяцев и 11 дней. К сожалению, рекордсменка долгожительница умерла на следующий день после того, как зафиксировали рекорд. Также она несколько недель не дожила до своего 15-летия.

Ветрова объяснила, что для ротвейлера такой возраст – это достижение, ведь эта порода не относится к долгожителям.

Рекорд был зарегистрирован нами в городе Вышгород под Киевом несколько дней назад. Ей уже было тяжело ходить, но Жули все же поднялась навстречу гостям и положила свою тяжелую голову мне на колени... Жули всю жизнь прожила в любви и заботе своих хозяев, семьи Кутовых. Они написали мне: "Жули трудно назвать собакой. Жули – как человек, наш человек...",

– написала Ветрова в сети.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины добавила, что уже не впервые регистрирует рекорды продолжительности жизни животных, поэтому она с уверенностью отметила – такой почтенный возраст является результатом заботы и заботы хозяев.

"Ради того, чтобы показать, какова настоящая любовь человека к животному, мы и регистрируем такие рекорды", – добавила Ветрова.

Также она опубликовала совместную фотографию с Джульеттой.



Ротвейлер Джульетта, которая стала рекордсменкой / Фото Лана Ветрова

Что известно о Джульетте

Лана Ветрова 8 марта анонсировала, что 10 марта будет зафиксирован рекорд собаки-долгожительницы породы ротвейлер. Она рассказала, что говорится о Джульетте, которая прожила почти 15 лет. К слову, это условно 87 человеческих лет.

Жули – большая, грозная собака с сердцем и душой маленького ребенка. Она любит охранять все свое – членов семьи, двор и все, что в этом дворе есть,

– именно так тогда охарактеризовала собаку Лана Ветрова.

До 8 лет Джульетта была активной, но впоследствии у нее появились проблемы со здоровьем. К сожалению, она имела больные суставы и в последнее время ей было трудно ходить. Хозяева продолжали о ней заботиться – давали витамины и противовоспалительные средства.