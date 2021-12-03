Самый сложный случай: как после предательства хозяина собаку учили доверять людям

Брошенный питбуль поселился в поле и не подпускал к себе людей. Собака пережила домашнее насилие и предательство хозяина, так что теперь боялась любых коммуникаций.

Сообщения о собаке, которую назвали Мама, появились еще в 2019 году. Питбуль одиноко блуждала по калифорнийским окрестностям.

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Ночью она спала под солнечными батареями, а днем ​​сидела на обочине дороги, ожидая, что кто-нибудь ей подкинет еды. Мама была очень истощена, однако никого к себе не подпускала.

К моменту, когда об истории четырехлапой узнал Дэни Спенкс из службы спасения животных Safefurr Place Rescue, Мама уже около года жила на улице. Мужчина решил спасти питбуля.

Смотрите видео: как Дэни завоевывал доверие собаки

Только через 3 месяца ежедневных визитов Мама начала показывать первые признаки доверия к Дэни. Сначала она стала подходить к нему все ближе, а впоследствии и бегала за ним, выпрашивая еще что-нибудь вкусненькое. Однако никогда не позволяла прикоснуться к себе.

Что известно о бывших хозяевах питбуля

Сотрудники службы спасения выяснили, что владелец покинул Маму на автозаправке в 2019 году. Кроме того, было понятно, что с ней вели себя очень жестоко.

Также выяснили, что Мама недавно родила щенков, но об их судьбе ничего узнать не удалось. По мнению спасателей, породистых щенков могли продать, а Маму просто выбросили, когда она перестала кормить детенышей.

Как происходило восстановление доверия собаки к людям

Через полтора года скитаний собаку смог забрать Дэни Спенкс. Мама вела себя настороженно и очень боялась людей. Из-за того, что она постоянно убегала, мужчина поместил ее в большой вольер.

Смотрите видео: как вела себя Мама

Дени признался, что случай Мамы – самый сложный за все время его работы. Собака настолько потеряла веру в людей, что каждый шаг давался мужчине очень сложно. Питбуль отказывалась как-либо взаимодействовать, а при резких движениях или случайном прикосновении – убегала.

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Однако оказалось, что она охотно хочет играть и развлекаться с другими собаками. Казалось, только с ними она позволяла себе расслабиться.

Дэни не сдавался. Он постоянно работал и был рядом с Мамой. Мог сидеть с ней в вольере, как днем, так и ночью. Все для того, чтобы вернуть собаке доверие и сделать ее счастливой. Все его усилия не были напрасны и со временем Мама начала делать успехи.

Смотрите видео: каких результатов смог достичь Дени

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет