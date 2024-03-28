Самую большую змею на планете убили: как она выглядела
Источник:Metro
Самую большую в мире змею, длина которой превышала 8 метров, а вес составлял 200 килограммов, убили. Это сделали охотники.
Пять недель назад в тропических лесах Амазонки обнаружили Северную зеленую анаконду, по имени Ана Джулия. Ее впервые обнаружили в конце февраля.
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Самую большую в мире змею застрелили охотники
Северную зеленую анаконду по кличке Ана Джулия обнаружили 5 недель назад в тропических лесах Амазонки в отдаленной Бразилии. Она была толщиной с автомобильную шину.
Эта змея получила большую известность после съемок телеведущего программы о дикой природе и биолога Фрика Вонка, который плавал рядом с ней. Профессор Вонк, услышав о смерти Аны Джулии, заявил, что он "расстроен и разъярен" и назвал охотников "больными".
Ана Джулия была найдена мертвой в реке Формозо в сельской местности Бонито, на юге Бразилии, 24 марта.
По словам режиссера Кристиана Димитриса, мертвая змея является той же самой, что была снята на видео, когда Вонк плавал с ней.
Я сравнил отметки на ее морде, которые похожи на отпечатки пальцев. Это, пожалуй, самая известная анаконда в мире, которая является символом региона. Изображения змеи уже облетели весь мир,
– сказал он.
Самую большую змею в мире застрелили охотники / Фото Jam Press
Идентификацию змеи также подтвердила исследовательница из Университета Сан-Паулу Жулиана Терра, которая назвала Ану Джулию "символом региона Бонито".
Отмечается, что военная экологическая полиция ведет расследование смерти Аны Джулии.