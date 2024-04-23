Самый старый орангутанг в мире: несмотря на возраст Белла как подросток – подтверждающие фото

Орангутанг Белла превысила типичную для своего вида продолжительность жизни. В то время как дикие орангутанги обычно живут до 35 – 40 лет, орангутанги, находящиеся под опекой человека, могут дожить до 50 лет. Долголетие Беллы значительно превзошло эти ожидания.

Несколько лет подряд ей удается поддерживать свой статус "старейшего орангутанга в мире". Так, Белла отпраздновала свое 63-летие.

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Белла – самый старый орангутанг в мире

В 1961 году родилась самка орангутанга, а через три года ее поймали в дикой природе и перевезли в зоопарк Хагенбек в Гамбурге. Сегодня она является самым старым живым орангутангом в неволе во всем мире, установив рекорд для своего вида.

Самка орангутанга в зоопарке недавно отпраздновала знаменательный день рождения, отметив свое рекордное достижение по продолжительности жизни. С ее ярким оранжевым мехом и дружелюбным поведением орангутанга можно было легко спутать с подростком, несмотря на ее почтенный возраст.

Белле преподнесли торт из риса и фруктов / Фото Hagenbeck Zoo

Сотрудники зоопарка трогательно поздравили самку с днем рождения в социальных сетях. В память об этом событии смотрители подарили ей специально изготовленный торт из риса и фруктов, который очень понравился имениннице.

Белла входит в книгу рекордов Гиннесса

Белла уже несколько лет подряд удерживает титул самого старого орангутанга в мире, который находится под опекой человека. Значительным достижением стало то, что Белла была официально признана и занесена в Книгу рекордов Гиннеса в 2021 году.

Самка орангутанга отличается честностью, бережливостью, умом и отсутствием агрессии. За свою жизнь в зоопарке она родила 6 детей, а также воспитала 4 усыновленных, от которых отказались матери. В результате в зоопарке ее прозвали "супермама",

– говорят сотрудники.

В своем почтенном возрасте Белла теперь предпочитает неспешные прогулки и лазанье по вечерам. Поскольку у нее осталось лишь несколько зубов, праздничный торт был специально приготовлен для нее из риса и фруктов, чтобы она могла им насладиться. Примечательно, что Белла также поделилась тортом с одной из своих приемных детей, Берани.

Белла поделилась угощением с одним из своих приемных детей / Фото Hagenbeck Zoo

К слову, исследователи обнаружили, что одному из самых грозных хищников Мирового океана необходимо чуть менее 100 дней, чтобы проплыть из Африки в Австралию. Такое под силу только большим белым акулам.