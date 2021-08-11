Самого редкого кролика в мире спасла сила фейсбука

Cуматранский полосатый кролик является самым редким представителем своего рода. Недавно в Индонезии его спасли благодаря посту в фейсбуке, который заметили случайные люди.

Кролика при неизвестных обстоятельствах поймал местный фермер и хотел продать. Он написал соответствующий пост в фейсбук, благодаря которому экологи и вышли на животное.

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Самого редкого кролика в мире хотели просто продать

Известно, что животное мужчина увидел на окраине национального парка у реки. У него была небольшая травма на боку, и он вроде решил его приютить. А потом – продать.

Природоохранная организация Fauna and Flora обнаружила это сообщение и быстро нашла фермера. Кролика у него изъяли и решили вернуть его в естественную среду обитания, откуда он явно и вышел. Кролика выпустили в крупнейший на острове Суматра Национальный парк Керинци Себлат.

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Зоозащитники счастливы, что помогли освобождению такого редкого представителя фауны. Ученая Дебора Мартир из организации Fauna and Flora не сомневается в огромном научном значении этой неожиданной находки. Она свидетельствует о том, что на Суматре все еще могут распространяться эти кролики. Впрочем, пока неизвестно, сколько именно их может быть.

Полосатый суматранский кролик: чем особенный

Во-первых, своей таинственностью и не желанием контактировать с людьми. О его внешности известно лишь благодаря около 10 музейных образцов, хранящихся в Нидерландах.

Во-вторых, только относительно недавно – в 1997 году – суматранского кролика смогли впервые за всю историю сфотографировать. Это фото в ночное время суток, на котором видны оранжевые вспышки в глазах животного и его характерные полоски на теле.



Первое в мире фото суматранского кролика / Джереми Холден / FFI

Этот кролик входит в Красный список видов Международного союза охраны природы (IUCN). Суматранского кролика там обозначили как вид под угрозой исчезновения.

Наиболее значительной угрозой для выживания суматранского полосатого кролика является потеря среды обитания из-за вырубки лесов. Национальный парк Керинчи Себлат является одним из последних опорных пунктов этого лесозависимого вида.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.