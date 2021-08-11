Кролика за невідомих обставин піймав місцевий фермер і хотів продати. Він написав відповідний пост у фейсбук, завдяки якому екологи і вийшли на тваринку.
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Найрідкіснішого кролика у світі хотіли просто продати
Відомо, що тваринку чоловік побачив на околиці національного природного парку біля річки. У неї була невелика травма на боці, і він начебто вирішив його прихистити. А згодом – продати.
Природоохоронна організація Fauna and Flora виявила цей допис і швидко знайшла фермера. Кролика у нього вилучили і вирішили повернути його у природне середовище життя, звідки він вочевидь і вийшов. Кролика випустили у найбільший на острові Суматра Національний парк Керінці Себлат.
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Зоозахисники щасливі, що посприяли звільненню такого рідкісного представника фауни. Науковиця Дебора Мартір із організації Fauna and Flora не сумнівається у величезному науковому значенні цієї несподіваної знахідки. Вона свідчить про те, що на Суматрі все ще можуть поширюватися ці кролики. Втім наразі невідомо, скільки саме їх може бути.
Смугастий суматранський кролик: чим особливий
По-перше, своєю таємничістю і не бажанням контактувати з людьми. Про його зовнішність відомо лише з близько 10 музейних зразків, які зберігаються у Нідерландах.
По-друге, лише відносно нещодавно – у 1997 році – суматранського кролика змогли вперше за усю історію сфотографувати. Це фото у нічний час доби, на якому видні помаранчеві спалахи в очах тваринки і його характерні смужки на тілі.
Перше у світі фото суматранського кролика / Джеремі Холден/FFI
Цей кролик входить до Червоного списку видів Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). Суматранського кролика там позначили як вид, що є під загрозою зникнення.
Найбільш значною загрозою для виживання суматранського смугастого кролика є втрата середовища проживання через вирубку лісів. Національний парк Керінчі Себлат є одним з останніх опорних пунктів цього лісозалежного виду.