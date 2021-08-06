Самого дорогого ягненка продали в Ирландии: сколько он стоил

7-месячный ягненок стал самым дорогим бараном в стране после того, как его продали на аукционе. Продавец ягненка шокирован суммой, которую ему удалось получить.

Ягненка приобрели за 44 тысячи евро (около 1,5 миллиона гривен). Предыдущий баран-рекордсмен обошелся владельцам в 38 тысяч евро.

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Продавцом ягненка породы суффолк был селекционер округа Донегал Ричард Томпсон. А купил животное консорциум фермеров Северной Ирландии.



Ягненок является особенным представителем своей породы / Фото BLESSINGTON MART

Владелец барашка ожидал, что ему хорошо заплатят за животное, но на такую ​​сумму не рассчитывал.

Я ожидал хороших денег, но не таких, – рассказывает он.

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Фермер из Донегала занимается разведением овец с 2015 года. Он понимает, что ягненок является особенным.

Он был тем, что все искали, все пытались разводить. У него была другая кровная линия, – делится Томпсон.

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