Самая многодетная мать в истории: в парке заметили медведицу с рекордным количеством детенышей

В животном мире отцовство может быть сложной задачей, поскольку животные часто идут на жертвы, чтобы заботиться о своем потомстве. Самки осьминогов, например, вынуждены отказываться от еды, ухаживая за яйцами, а некоторые виды должны воспитывать своих малышей без посторонней помощи.

Однако в Йеллоустонском национальном парке ученые заметили нечто очень необычное - самку медведя гризли с невероятным количеством детенышей. 5 детенышей в помете - это максимум, который им когда-либо приходилось наблюдать в парке.

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Самая многодетная мать-медведица в истории

Неожиданно в парке была замечена медведица гризли с пятью медвежатами на буксире. Это редкое явление привлекло внимание посетителей парка, поскольку крупные млекопитающие обычно не известны тем, что имеют много потомков.

Медведи гризли – один из двух видов, населяющих Йеллоустонский национальный парк, другой – черный медведь. Обычно медвежата рождаются парами в январе или феврале, причем некоторые выводки содержат до четырех особей.

Учитывая это помет из 5 медвежат считается чрезвычайно необычным. Более того, это, вероятно, первый раз, когда им с коллегами удалось задокументировать что-то такое в нацпарке,

– говорят ученые.

Местный гид Андреа Баратта снял на видео самку медведицы и ее медвежат, отметив, что никогда раньше не видел столько медвежат в одном выводке. Невероятное зрелище позже подтвердил фотограф-натуралист Стэн Миллс, которому также удалось снять очаровательных медвежат в их естественной среде обитания.

Медведицы и ее 5 медвежат: смотрите видео

Может не все дети родные?

Ученые поставили вопрос об отцовстве группы медвежат. Их исследование 2011 года показало, что две медведицы родили разное количество медвежат, причем третий медвежонок дочери был усыновлен матерью. В более недавнем случае в 2016 году бурая медведица, по имени Катмай, взяла годовалого медвежонка вместе со своим 9-месячным медвежонком после смерти его матери.

По словам Франка ван Манена, который возглавляет межведомственную группу по изучению медведей гризли, если этот выводок действительно состоит из 5 особей, он является первым зарегистрированным в истории экосистемы Большого Елловстоуна. Впрочем, принадлежность детенышей вряд ли можно установить, не проведя генетического тестирования.