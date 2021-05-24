Новый рекордсмен: за сколько продан самый дорогой щенок породы бордер-колли

Щенок имеет редкий окрас и голубые глаза. А еще собака очень умная, быстро учится и скоро будет помогать своему владельцу пасти скот.

Девочку по кличке Лесси продали за рекордные 7 600 фунтов (10 тысяч долларов – 24 канал). Лесси стала самым дорогим необученным щенком этой породы.

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Лесси с мамой и другими щенками / Фото Glen Minikin

Взрослую собаку породы бордер-колли, которая умеет пасти скот, могут продать в несколько раз дороже. Ранее самку по кличке Ким продали за 27 000 фунтов и она также стала рекордсменкой.

Щенок Лесси родился на ферме в Северном Йоркшире, Великобритания. Собачка имеет редкий окрас: коричневую шерсть и голубые глаза. Именно поэтому новый владелец приобрел ее за кругленькую сумму.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®



Щенок быстро учится / Фото Glen Minikin

Лесси еще не умеет пасти овец и другой скот. Но она очень умная и мгновенно понимает, что от нее хотят.

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Бордер-колли считают самой умной среди всех пород. Они помогают пасти домашних животных во всем мире.