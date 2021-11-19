Самая богатая собака мира продает свой особняк: каким состоянием владеет четырехлапая

Немецкая овчарка, которую зовут Гюнтер VI, считается "самой богатой собакой мира". Он "продает" свое особняк в Майами за 31,75 миллиона долларов. Раньше дом принадлежал Мадонне.

Легенда о Гюнтере существует уже почти 20 лет. Согласно ей, немецкая графиня, которую звали Карлотта Либенштейн, умерла в 1992 году. Она не имела детей и очень любила животных, поэтому решила оставить многомиллионное наследие своей собаке – Гюнтеру III.

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Впоследствии это перешло к Гюнтеру VI, однако сумма выросла до 500 миллионов долларов благодаря инвестициям в недвижимость и стратегическим предприятиям.



Гюнтер IV / Фото The Assouline Team

Пока за деньгами и жизнью собаки следят опекуны, чтобы она продолжала вести роскошный образ жизни.

Как живет собака

За свои средства собака приобрела во Флориде дом, когда-то принадлежавший Мадонне. Теперь Гюнтер VI готовится продать его за 31,75 миллиона долларов. Все объекты недвижимости четырехлапого находятся под управлением Рут и Итан Ассулин.



Дом Гюнтер IV / Фото The Assouline Team

"Гюнтер VI живет в бывшей главной спальне Мадонны. Он буквально спит в комнате самой большой поп-звезды на ее итальянской кровати, сделанной по заказу", – сообщил Итан.

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Вместе с хозяевами он путешествует на частном самолете, ест стейк и икру, владеет многими яхтами и автомобилями, а также приобрел белый трюфель за 1,1 миллиона долларов на аукционе.