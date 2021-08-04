Розовый щенок, который не слышит и не видит, получил книгу о себе: щемящая история
Источник:инстаграм pinkpigletpuppy
Крошечного слепого и глухого щенка нашли в плохом состоянии. Казалось, у него нет шансов на жизнь, но любовь неравнодушной женщины спасла его.
У песика по кличке Пиглет (Пятачок – перевод с английского 24 канала), было мало шансов выжить. Животное нашли крохотным, к тому же собака была слепой и неслышащей.
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Но это уникальный розовый песик сумел доказать всем, что каждая жизнь, даже самая маленькая, является чрезвычайно важной.
Пиглет – смесь таксы и чихуахуа. Его нашли в штате Джорджия, в доме вместе с 37 другими собачками. Бывшие владельцы хаотично накапливали животных и не создавали им нужных условий.
Пиглет весил всего 1 фунт (около 400 граммов). Животное отправили в приют.
Пиглету чрезвычайно повезло, ведь его нашла добрая женщина по имени Шапиро. Она забрала собаку навсегда, а вместе с ним – еще 6 щенков.
Для собачки создали страницы в социальных сетях. Там людям рассказывают о ценности каждой жизни, о любви и сострадании. Розовая собака имеет более 250 тысяч подписчиков в инстаграме.Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .
Книга о маленьком герое
Шапиро – ветеринар. Она всегда мечтала написать книгу о животных. В конце концов, ей это удалось.
Эта книга пришла из самой глубины моего сердца. Там есть примеси историй о ветеринарии, дрессировке собак, воспитании детей и многое беззаботного юмора, – рассказывает автор.
Пиглет и книга о нем
А Пиглет продолжает вдохновлять людей в социальных сетях.
Это уверенный в себе, счастливый маленький песик, – делится Шапиро.
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А поклонники собачки могут приобрести книгу "Пиглет. Неожиданная жизнь незрячего, глухого розового щенка". Она доступна на английском языке.