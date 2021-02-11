Жители российского города Дзержинск постят в соцсети фотографии синих собак. Удивительные собаки живут рядом с местным заводом.

Фотографии синих собак облетели все соцсети. Странные псы живут рядом с заводом по производству оргстекла.

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Пользователи соцсетей фотографируют странных собак / Фото РИА Новости

Завод признали банкротом и закрыли еще в 2015 году. На его территории осталось немало заброшенных зданий.

Управляющий "Дзержинского оргстекла" Андрей Мыслывец предполагает, что животные загрязнились в остатках химических веществ.

Бездомные собаки бегают по территории. Может, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии – медный купорос, например, вывалялись в нем, – рассуждает мужчина.



Собаки, окрашенные в неестественный синий цвет / Фото РИА Новости