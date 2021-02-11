В России появились синие собаки: фото удивительных животных облетели соцсети
Жители российского города Дзержинск постят в соцсети фотографии синих собак. Удивительные собаки живут рядом с местным заводом.
Источник:РИА Новости
Фотографии синих собак облетели все соцсети. Странные псы живут рядом с заводом по производству оргстекла.
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Пользователи соцсетей фотографируют странных собак / Фото РИА Новости
Завод признали банкротом и закрыли еще в 2015 году. На его территории осталось немало заброшенных зданий.
Управляющий "Дзержинского оргстекла" Андрей Мыслывец предполагает, что животные загрязнились в остатках химических веществ.
Бездомные собаки бегают по территории. Может, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии – медный купорос, например, вывалялись в нем, – рассуждает мужчина.
Собаки, окрашенные в неестественный синий цвет / Фото РИА Новости
Между тем флешмоб цветных собак продолжается. Жители города Подольск сообщили, что замечали на своих улицах зеленых собак. Четвероногих такого же цвета встречали и в Перми.
Зеленые собаки в Подольске / Фото Mash
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