Чтобы защитить свою собственность от пожаров, в Калифорнии люди придумали интересный способ. Как козы помогают останавливать огонь – читайте в материале.

Выпасая коз, американцы делают сразу два дела. Во-первых, животные питаются. Во-вторых, так они уменьшают потенциальные источники возгорания – подсохшую траву и кустарники.

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Ежедневно люди выводят коз на территорию, где потенциально может возникнуть пожар, чтобы они съели как можно больше растений. Хоть такой метод не может полностью помочь избавить весь штат от лесных пожаров, но уменьшает количество мест для возгораний.



Выпас коз / Фото Robyn Beck / AFP via Getty Images

"Это приносит пользу, хотя и не такую значительную, как хотелось бы. Однако в определенных областях этот способ борьбы с возгоранием действительно оказался эффективным", — сообщил начальник пожарной службы Исаак Санчес.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

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