Редкие породы кошек, которые прекрасно подойдут для дома: 5 уникальных животных
Источник:Daily Paws
Некоторые породы животных могут быть редкими из-за того, что они недавно выведены или от нехватки разведения. Какие коты относятся к этой категории – читайте в материале.
Корат
Сегодня корат считается национальным достоянием Таиланда, поэтому его вывоз ограничен. На родине этих кошек называют – "та, что приносит счастье", ведь их считают символом процветания.
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По темпераменту они спокойные, игривые, активные и ласковые. Однако одновременно они достаточно эгоистичны, ревнивы, очень привязаны к хозяевам. Эта порода любит спокойное среду и спокойных людей.
Корат / Фото Getty Images
Турецкая ангора
Эта порода считается предком персидской кошки. Известно, что длинношерстных кошек белого цвета держали в королевских дворцах во Франции, Англии и других европейских странах.
Турецкая ангора / Фото catobsessed
Ангорские кошки подвижные, активные, игривые и ладят с детьми. Кроме того, легко адаптируются к условиям окружающей среды.
Сингапурская кошка
Сингапура была завезена с острова Сингапур из Юго-Восточной Азии. Известно, что на родине на кошек не обращали особого внимания. Однако американцам понравилось животное и в 1975 году несколько экземпляров привезли в США.
Это небольшие кошки, которые по натуре спокойны и тихие, но от природы они осторожны и пугливы. Кроме того, очень привязываются к хозяину и постоянно за ним ходят.
Сингапурская кошка / Фото Pinterest
Мэнская кошка
Порода возникла на острове Мэн в 16 веке. Безхвостость у котов появилась в результате генетической мутации, которая стала обычной на острове. Этот ген является доминантным и имеет высокую степень проявления.
Мэнская кошка / Фото flipboard
Мэнские кошки не требуют за собой особого ухода. Они чистые, воспитанные и очень редко создают проблемы для своих хозяев. Однако густая шерсть с плотным подшерстком требует внимания, ведь ее постоянно нужно вычесывать.
Кошкам этой породы важно сбалансированное, высококачественное питание. Котята растут очень быстро, достигая размеров взрослых кошек в возрасте всего нескольких месяцев, поэтому им нужно больше кальция и витаминов.Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.
Гавана браун
Название получила в честь кубинских сигар, поскольку окраска животных этой породы с шоколадно-коричневым оттенком очень похожа на цвет сигар.
Гавана браун / Фото Cat United
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Гавана браун имеет игривый характер и очень преданная. Кроме того, для нее важно человеческое внимание и забота. При появлении в доме другой кошки, ведут себя дружно.