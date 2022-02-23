Редкая звезда соцсетей: фото и видео невероятного коричневого хаски

Редкий коричневый хаски стал звездой социальных сетей. В инстаграм на страницу четырехлапого подписано более 114 тысяч пользователей.

Известно, что собаку называют СеКуой или Куой. Хозяйка Ники сообщила, что идея возникла благодаря дереву секвой.

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"Говорят, имя действительно может сформировать личность, поэтому я хотела, чтобы он был большим, высоким и сильным, как дерево секвой", – добавила девушка.

Смотрите видео с собакой:

Собака имеет ярко-голубые глаза и коричневый мех, хотя она на 100% породы хаски. По словам Ники, благодаря этому любимица часто находится в центре внимания.

Коричневые хаски встречаются крайне редко, потому неудивительно, что Куой привлекает много внимания. Куда бы мы ни пошли, люди останавливаются, чтобы погладить его,

– отметила Ники.

"Незнакомцы спрашивают меня как минимум 3 – 5 раз: "Кто он?". А когда я говорю "сибирский хаски", никто никогда не верит, хотя он сертифицирован AKC и на 100% сибирский хаски", – добавила хозяйка.

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Смотрите фотографии коричневого хаски:

Известно, что в начале Ники хотела взять совсем другого пса, пока не встретила Куоя. "Хотя он не был тем собакой, которого я искала, он оказался именно тем собакой, в котором я нуждалась. Любящим и озорным", — подытожила хозяйка.

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