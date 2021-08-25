Прыгунья пробежалась прямо вдоль главной локации празднования. Белочку в кадре поймал фотокорреспондент Артем Козменко .

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Белочка среди Центральной площади Черновцов

В комментарии 24 каналу фотограф Артем Козменко рассказал: в поле зрения белочка появилась возле памятника Тарасу Шевченко. Это самый центр праздничной зоны.



Белочка на праздновании Дня Независимости в Черновцах / Фото Артема Козменко

Она выбежала из-за него и, не очень спеша, побежала себе к деревьям и кустарникам, которые растут на перекрестке с улицей Почтовой. Белочка с интересом прошла военный оркестр, участники которого удивленно на нее посмотрели. Далее шалунья исчезла.

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О том, откуда она взялась, идей мало: парков, лесов или хотя бы сквера с большими деревьями рядом нет. Б лижайшими являются парк Шиллера и сквер у ЧНУ, однако к ним пешком 10 – 15 минут.

Предполагаю, что она может жить и на одном из тех деревьев на площади, ведь поблизости нет парков или скверов,

– рассказал Артем Козменко.