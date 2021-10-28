Пытается спасти планету: как пес собирает пластик и другие виды мусора

Пес, которого зовут Чиппер, с хозяйкой Кейти Поллак путешествует по Аризоне. Вместе они собирают пластик и другой мусор, загрязняющий окружающую среду.

Чиппер в семье Кейти живет с 2011 года. Тогда хозяйка забрала его из приюта и сразу заметила интерес к использованным пластиковым бутылкам.

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Кэйти вспомнила, когда он их находил, – брал в зубы и приносил сразу ей. Каждый раз она хвалила Чиппера за такие действия, чем вызывала у него еще больший интерес. При этом четвероногий и сам стимулировал хозяйку заняться спасением планеты.

С домашним любимцем они много гуляют, ходят в горы и лес, занимаются паддлбордингом. Во время всех этих развлечений стараются быть полезными планете. В социальных сетях Кейти рассказывает об их приключениях и достижениях, а Чиппер там настоящая звезда.

Он для многих стал вдохновением. Мы часто участвуем в уборках, и люди сразу же его узнают. "Чиппер пришел!", — слышится вокруг. Все хотят с ним поздороваться и понаблюдать за его работой,

– вспомнила Кэйти.

Собака постоянно что-то приносит в зубах, убирая все вокруг себя. Это могут быть пустые пивные банки, пластиковые бутылки, оставленная одежда или обувь. Поэтому у Кейти всегда есть пакеты для мусора, в которые она собирает все "находки".

Смотрите фото: как Чиппер спасает планету

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"Он все время напоминает мне о том, что нужно становиться лучше и делать все возможное, чтобы помочь планете. С ним эта работа дается легче", – добавила Кейти.