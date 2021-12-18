О том, что песики могут помочь справиться с пандемической депрессией, написал доктор Франсуа Мартин из Nestle Purina Research. Ученый исследовал более 1,5 тысячи американцев, у которых есть собаки.

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Животные, согласно новому исследованию, увеличили социальную поддержку во время пандемии COVID-19, подпитывая дружбу со своим хозяином.

Владельцы собак сообщили, что имеют гораздо больше социальной поддержки, чем те, у кого нет собак, и их показатели депрессии также были ниже, чем у людей без домашних питомцев,

– отметил Мартин.

Эксперимент показал, что владение собакой обеспечило людям более сильное чувство социальной поддержки, что, в свою очередь, могло помочь ослабить некоторые негативные психологические последствия, вызванные COVID-19.

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Прогулка с собакой уменьшает стресс

Исследования показали, что владельцы собак имели значительно более позитивное отношение к своим питомцам и привязанность к ним. Поэтому выгул песика мог не только улучшить настроение, но и помочь снять стресс.

Выгул собаки во время изоляции, возможно, облегчил стрессовые факторы и побудил к большему количеству прогулок,

– сказал Мартин.

Однако ученые отметили, что владение домашними животными во время пандемии COVID-19 могло негативно повлиять на людей из-за ограниченной доступности ресурсов – у владельцев буквально было средств ухаживать за своими любимцами.

Прогулка с собакой уменьшает стресс / Фото Unsplash

Пушистики помогают в трудные времена

Исследование показало, что различные виды домашних животных могут иметь разное влияние на психику человека, поэтому авторы эксперимента привлекли к нему только собак.

Владельцы собак во время пандемии имели значительно меньше признаков депрессии, чем те, у кого нет домашних животных. Наша работа дополняет корпус научной литературы, демонстрирующий, что домашние собаки могут положительно способствовать счастью владельцев в трудные времена,

– отметил ученый.

Будущие исследования, по словам команды, будут сосредоточены на людях с низкой и умеренной социальной поддержкой и будут включать владельцев с различными уровнями привязанности к собакам.

Собаки поддерживают владельцев / Фото Unsplash