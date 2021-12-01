Птицы, божьи коровки и кошки: морская охрана рассказала о важной части своего экипажа

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины рассказала об экипаже. По их словам, домашние питомцы – это неотъемлемая его часть.

Известно, что на кораблях и катерах Морской охраны Государственной пограничной службой Украины существует традиция иметь животных. Среди домашних любимцев экипажа есть не только кошки, но даже птицы и божьи коровки.

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Спокойная и уравновешенная кошка Матильда, а для своих Машка, появилась недавно. По словам экипажа, она любит вдумчиво всматриваться в горизонт, особенно в открытом море.

Если кто-то заскучает – обязательно это почувствует и всегда приласкает своим размеренным мурлыканием. Если понимает, что собрата надо отвлечь от печальных мыслей, умело ластится и усаживается на колени,

– сообщила Морская охрана Госпогранслужбы Украины.

"Такая заботливая и к собственным детям. Приведя котят, первые пару месяцев оберегала их от стрессовых морских походов. Как только на корабле заводились двигатели, Машка сразу быстро "эвакуировала" деток на берег, а с возвращением корабля в пункт базирования, семья радостно возвращалась на борт", – отметили в сообщении.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Кроме того, в открытом море, когда несколько дней подряд вокруг только безграничные вода и небо, частыми гостями на бортах Морской охраны есть птицы. Они выбирают себе корабль или катер, как плавучий отель, чтобы отдохнуть. Часто такие птицы без боязни готовы садиться и на такелаж, и на приборы, и даже на ладони.

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"У морских пограничников среди суровых служебных будней такие корабельные любимцы, как частица домашнего уюта, весточка из родных мест, пушистые антистрессовые терапевты", – добавили в Морской охране Госпогранслужбы Украины.

Смотрите фото любимцев экипажа:

Сообщение Морской охраны Госпогранслужбы Украины

Во Всемирный день домашних любимцев морские пограничники рассказали о нештатной неотъемлемой части своих экипажей.

На кораблях и катерах Морской охраны Государственная пограничная служба Украины

существует давняя традиция иметь домашнего питомца. Ведь корабль или катер для экипажа – второй дом, в котором тоже должно быть душевно и уютно.

Такой душевностью железных охранников границы наполняют не только кошки и кошечки, но даже птицы и божьи коровки.

Василий с боевым позывным "Шпангоутом" еще молодым охотно ходил в море на кораблях и катерах Морской охраны. Попав однажды в сильный шторм, понял, что это для него уж слишком, возраст кошачий имел уже немалый, поэтому решил сойти на берег.

На стоянке корабельно-катерного состава уже более десяти лет за старшего. Строгий вид и колоритные шрамы подчеркивают воинственную натуру и жизненный опыт подлинного "морского котика".

Спокойная уравновешенная философиня Матильда, для своих просто Машка. Появилась среди плавсостава сравнительно недавно. Говорят, "перевелась" из Военно-Морских Сил. Любит вдумчиво всматриваться в горизонт, особенно в открытом море на ходах.

Если кто-то заскучает – обязательно это почувствует и всегда приласкает своим размеренным мурлыканием. Если понимает, что собрата надо отвлечь от печальных мыслей, умело ластится и усаживается на колени.

Такая заботливая и к собственным ребятишкам. Приведя котят, первые пару месяцев оберегала их от стрессовых морских походов. Как только на корабле заводились двигатели, Машка сразу быстро "эвакуировала" деток на берег, а с возвращением корабля в пункт базирования семья радостно возвращалась на борт.

Два брата Плафон и Цоколь теперь "служат" на корабле, где и родились, а мама Матильда в соответствии с антикоррупционными мерами "перевелась" на соседний корабль аналогичного проекта.

Оба брата спокойно чувствуют себя в море и не пропускают ни одного выхода на боевое дежурство. А возвращаясь в базу так откровенно радуются, что в пылу своих игр могут упасть за борт. Однако натренированные плавники и рельеф пирса изучили хорошо, поэтому мгновенно выбираются на сушу.

Украшение и талисман катера "Златокрай" – золотистый Рудык. Младше Василия Шпангоутовича почти вдвое, иногда вызывает аксакала на выяснение первенства. За их баталиями с восхищением наблюдает вся стоянка.

В открытом море, когда несколько дней подряд вокруг только безграничные вода и небо, частыми гостями на бортах Морской охраны есть птицы, которые выбирают себе корабль или катер за плавучий отель, чтобы отдохнуть. Часто такие птицы без боязни готовы садиться и на такелаж, и на приборы, и даже на ладонь.

Погостят, посмакуют крошками и улетают. И часто возвращаются.

У морских пограничников среди суровых служебных будней такие корабельные любимцы, как частица домашнего уюта, весточка из родных мест, пушистые антистрессовые терапевты.