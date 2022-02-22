Прыгнула в замерзший бассейн: видео спасения собаки из-под льда

Женщина спасла свою собаку, которая провалилась под лед замерзшего бассейна. Если бы не оперативная помощь хозяйки, четырехлапый бы сам не выбрался.

В США вирусным стало видео со спасением упавшей в замерзшую воду собаки. Ролик собрал более 83 тысяч просмотров.

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Известно, что семья Татум позволяет собакам играть и бегать на заднем дворе их дома. Также там расположен не очень глубокий бассейн, где помпа постоянно гоняет воду, чтобы она не замёрзла.

Однако в тот день из-за сильных морозов и перебоев с электричеством – оборудование сломалось. Хозяйка подумала, что лед, который покрыл бассейн, достаточно крепкий, поэтому пустила собак поиграть на задний двор.

Благодаря домашней камере видеонаблюдения, можно увидеть, как в один момент собака прыгнула и провалилась в бассейн под лед. Из-за переохлаждения и шока она сразу потеряла сознание, поэтому сама не имел шанса выбраться.

Смотрите видео: как спасли собаку

Хозяйка сразу же прибежала и прыгнула за домашним любимцем. Она разламывала лед в поиске четырехлапого, но сразу найти его не удалось. После нескольких минут усилий женщина вытащила из воды собаку.

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Ветеринар отметил, еще несколько секунд и любимца бы не смогли спасти. Сейчас четырехлапый поправляется, а семья Татум закрыли для собак путь на задний двор и в бассейн.

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