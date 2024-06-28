Истинный осел: домашнее животное потерялось и на 5 лет прибилось в стадо лосей – курьезное видео

Удивительным образом Дизель, домашний осел, который считался пропавшим в течение 5 лет, нашелся в Сакраменто. Ослика нашли, когда он гармонично сосуществовал со стадом лосей.

Несмотря на длительный период разлуки с родным домом, Дизель, похоже, хорошо адаптировался к новой среде. Владелица осла, Терри Дрюри, не планирует забирать своего питомца из новой "семьи", ведь ему там очень комфортно.

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Пропавший 5 лет назад осел нашел убежище в стаде лосей

Ослика, который сбежал в 2019 году вблизи местного ранчо, нашли живым. Владельцы, которые опасались худшего, были очень рады, когда животное нашли спустя годы. Открытие сделал охотник Макс Феннелл, который снял на видео стадо лосей на севере Калифорнии.

Наверное, по состоянию на сегодня это была одна из моих самых диких охотничьих поездок. Не могу забыть, что такое увидел,

– отметил Феннелл в описании к видео.

Среди десятка лосей был замечен ослик, который бродил, что стало неожиданным и трогательным завершением его многолетнего исчезновения.



Осел среди лосей

Владелица Дизеля, Терри Дрюри, твердо убеждена, что животное на видеоролике - это ее пропавший питомец.

Женщина, которая ранее взяла Дизеля из Бюро землеустройства, рассказывает, что животное, похоже, чувствует себя хорошо: "Мы наконец его увидели. Кажется, у него все хорошо, он живет своей лучшей жизнью. Он счастлив и здоров". Ранее Дизель жил на ее ранчо вместе с курами, ламой и миниатюрным ослом.

Терри заявила, что не планирует забирать ослика из новой семьи, ведь ему там очень комфортно.

Осел прекрасно прижился в новой "семье": смотрите видео

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями. Некоторые шутят и смеются над этой курьезной ситуацией:

"Мне нравится, что он ходит в центре стада. Он точно нашел свой дом";

"Никто не сказал этому ослу, что он не лось. Кажется, Дизель счастлив, насколько это вообще возможно";

"Этот осел на самом деле легенда! Лоси, видимо, говорят ему: "Хоть ты и осел, но мы тебя любим".

Кстати, на днях собака Луна, потерявшаяся, нашлась аж через два года. Каким-то образом она оказалась за 1 609 километров от дома. Тони Дункан не терял надежду и хотел снова увидеть свою любимицу. Мужчина был ошеломлен после того, как ему позвонили из службы контроля за животными.