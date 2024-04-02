Трудно представить, но ее сбросила птица прямо с неба: пропавшая домашняя змея вернулась к хозяйке

Королевское общество защиты животных (RSPCA) в Великобритании получило сообщение о том, что на крыше местного гаража была замечена кукурузная змея. Примечательно, что рептилия пережила нападение птиц и суровые зимние температуры на улице.

Инспектор RSPCA Джон Лоусон сообщил, что 92-сантиметровую змею подобрала ворона. Птица в конце концов отказалась от попытки съесть змею, когда стало понятно, что она слишком большая для поедания.

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Пропавшая на год домашняя змея вернулась к хозяйке

Неожиданно оказалось, что самка рептилии, по имени Агнус, – пропавшее домашнее животное соседа жительницы Спеннимура. Рептилия считалась пропавшей целый год после того, как сбежала из дома.

После того как я спас змею, ко мне подошла жительница соседнего дома и была в полном восторге, ведь это был ее питон по кличке Агнус, который исчез год назад,

– рассказал Лоусон.

Эксперт выразил удивление по поводу того, что животное выдержало и жестокое нападение ворон, и суровые зимние температуры.

Змея упала на крышу соседнего дома / Фото RSPCA

В отчете Национального зоопарка Смитсоновского института было обнаружено, что змеи являются экотермическими существами, не способными вырабатывать собственное тепло, а потому зависимы от окружающей среды для регулирования своей температуры.

Это действительно удивительно, что она так долго выживала без тепла - и к тому же выжила после того, как ворона решила попробовать полететь с ней,

- рассказал Лоусон.

После инцидента Агнус прошла тщательный осмотр у ветеринара и получила лечение от респираторной инфекции, вызванной длительным пребыванием на холоде.

Кот Кевин вернулся через 7 лет после исчезновения

Лиз Гиллеспи в США была поражена, увидев, что ее потерянный домашний любимец вернулся домой через 7 лет. Сначала опасаясь, что пушистик потерялся в лесу и на него напал дикий зверь, хозяйка не поверила, а потом обрадовалась, когда кот снова появился целым и невредимым.

В 2017 году сиамский метис с голубыми глазами Кевин Дюрант исчез после того, как вышел погулять во двор. Владелица и ее соседи начали масштабные поиски кота, используя для этого записи с дронов, но, к сожалению, поиски не увенчались успехом. Впрочем, чудеса случаются!