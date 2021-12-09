Профессиональные танцоры балета сделали фотографии с собаками: впечатляющие кадры

Фотографы Келли Пратт и Иен Крэйдич создали проект "Dancers&Dogs". Согласно замыслу, на их кадрах должны были быть профессиональные балерины и собаки.

Муж и жена – Иен Крэйдич и Келли Пратт занимаются фотографированием балета и вместе с танцорами ездят по США.

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Сначала замысел делать кадры балерин с собаками показался странным и бессмысленным. Однако когда они сфотографировали свой первый дуэт, Келли и Ян влюбились в концепцию. Тогда они и запустили проект Dancers&Dogs, который охватил более 100 танцоров и 100 собак.

Смотрите видео: как делают фотографии

"Проект показывает более беззаботную, человеческую сторону танцоров. Речь идет не о совершенстве, а о том, чтобы жить в этот момент и испытывать радость. Потому что собакам все равно, какой у вас арабеск или фуете. Они просто любят вас такими, какие вы есть", – сообщили Келли Пратт и Ян Крэйдич.

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Смотрите фото собак из инстаграм:

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