"Приставала" к людям и бродила по улицам: в селе потерялась косуля

В Киевской области потерялась маленькая косуля. Животное гуляло по улицам и "приставало" к людям.

В селе под Вышгородом жители встретили косулю. Животное бегало улицами и "скользило" по покрытой льдом дороге. Со временем существо убежало в лес.

Интересно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Смотрите видео с косулей:

Что известно о косуле

Это маленький родственник оленя с красивым телосложением, симпатичной мордашкой и длинными ушами. Большую часть года косули держатся поодиночке или маленькими группками.

Обычно пасется рано утром и в сумерках. Она охотно поедает траву, молодые почки на деревьях и листья. Животное захватывает пищу нижними резцами и жестким жевательным валиком сверху (у жвачных животных верхние резцы отсутствуют), и откусывает ее.

Читайте также Белка "работает" в ювелирном магазине: какие обязанности четырехлапой

Собака проплыла 10 километров по реке в поисках хозяина: смотрите видео

Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы точно угадаете со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.