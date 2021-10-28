Как превратить котика во льва: простой и доступный способ

На Хеллоун или другой праздник кота можно превратить во льва с пышной гривой. Правда, такой костюм вряд ли понравится вашему любимцу.

В сети люди делятся волшебными фото своих любимцев, которым уже приобрели такие львиные гривы. Некоторые из них выглядят очень милыми, а другие – очень недовольными.

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Грива льва

Искусственная грива легко превращает котика в надменного льва. Она имеет липучки, которые крепятся на шее и волшебные ушки на голове. Некоторые кошки так вживаются в образ льва в ней, что казалось бы, это просто мини-копия царя зверей.

Правда, некоторым котам с независимым характером новый наряд не нравится от слова "совсем". Это они и показывают на фото.

Коты в львиных гривах / Фото Splitpics из The Sun и Etsy.com

Заказать такой костюм можно даже в Украине. По этой ссылке, например, он стоит 120 гривен.

Собака-лев в Днепре

1 апреля этого года милая собачка стала звездой интернета.

Ее хозяин – житель Днепра – выгуливал ее, надев парик, похожий на гриву льва.

Очевидцам понравилась такая первоапрельская шутка. Некоторые даже боялись подойти к "молодому льву", пока не увидели, что грива – искусственная.