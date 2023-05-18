Как звать кошек, чтобы они точно отреагировали: два действенных способа

Интересное исследование было проведено учеными из Лаборатории сравнительной этологии и познания Парижского университета Нантера. Они специализируются именно на изучении взаимодействия кошек и людей.

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Как правильно звать кошек

Команда исследователей под руководством Шарлотты де Музона установили, что коты легко отличают среди человеческих голосов голос своего хозяина. И животное хорошо понимает, когда человек просто что-то говорит, а когда обращается именно к нему.

После этого учёные решили выяснить, как можно подзвать незнакомое животное. Для этого они провели ряд экспериментов с 12 кошками, живущими в котокафе. Оказалось, что пушистики чаще всего реагировали на сочетание двух сигналов – голосового и визуального.

На первом этапе исследований де Музон приучила испытуемых животных к своему присутствию. А потом проверила несколько сценариев. После того как кошка заходила в помещение, ученая совершала одно из действий:

подзывала животное, но не делала никаких жестов;

указывала на кошку, но оставалась молчаливой;

одновременно подзывала испытуемое животное и жестикулировала в его сторону;

игнорировало присутствие кошек.

Лучше всего срабатывал именно третий сценарий, сочетавший голосовые сигналы и жесты. Так животные скорее подходили к учёной.

Когда кошки лучше реагируют

Также этот эксперимент позволил установить, что пушистики лучше реагировали, когда получали только визуальный сигнал, чем только голосовой. Но, согласно предположениям исследователей, такой подход будет эффективен только при общении с незнакомыми животными. В то же время животное, давно знакомое с человеком, наоборот – лучше отреагирует на голос.

Как правильно звать кошек / Фото UnSplash

Еще один вывод, который удалось сделать ученым, – это то, что кошки чаще махали хвостом, когда получали только голосовой стимул и когда на них вообще не реагировали. В кошачьем языке тела этот жест говорит о беспокойстве животного, его стресс и дискомфорт. Итак, исследователи предположили, что полное отсутствие реакции на них для кошек неприятно.