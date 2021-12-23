Кошки обожают, когда их гладят. Однако нужно дать животному как можно больший контроль за ситуацией – иначе конфликта не избежать. Идеальный вариант – когда кошка пришла к вам сама и требует, чтобы ее погладили.

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Как гладить кошку

Не гладьте животное слишком долго. Лучше несколько ласковых поглаживаний, чем длительная "процедура". Котам быстро надоедает тактильный контакт, и они начинают выпускать когти. Не гладьте кошку слишком интенсивно. Животное воспринимает такое взаимодействие как угрозу или приглашение к игре. В любом случае она станет "бороться" собственными методами: когтями и зубами. Кошки любят, когда гладят их лицевые железы : возле ушей, под подбородком и вокруг щечек. Именно поглаживание здесь дарит кошке покой и удовольствие. В то же время, лучше не трогать живот, спину и зону вокруг хвоста.



Желательно, чтобы кот сам попросил его погладить / Фото Unsplash

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

Как понять, что кошке нравится процесс

хвост животного поднят вертикально,

оно мурлычет и мне вас лапками,

кошка немножко машет хвостом из стороны в сторону,

животное расслаблено, его уши "смотрят" вверх,

любимец может слегка подталкивать вас, если вы перестаете гладить.



Кошки любят, чтобы их гладили под подбородком / Фото Unsplash

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Признаки того, что кошке не нравится поглаживание

животное отходит или отворачивает голову от вас,

оно не мурлычет и не трется об вашу руку,

кошка облизывает нос, качает головой или телом,

мурлыканье слишком резкое и отрывистое,

кошка дергает кожей, особенно в местах поглаживания,

животное активно машет хвостом,

уши кошки прижаты к голове.



Не игнорируйте признаки кошачьего недовольства / Фото Unsplash

Чтобы показать, что "процедура" надоела, кот может резко повернуть голову к вашей руке. Обычно за этим может следовать кошачий "кусь". Также любимец иногда пытается отбить вашу руку своей лапкой.