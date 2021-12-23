Кошки обожают, когда их гладят. Однако нужно дать животному как можно больший контроль за ситуацией – иначе конфликта не избежать. Идеальный вариант – когда кошка пришла к вам сама и требует, чтобы ее погладили.
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Как гладить кошку
- Не гладьте животное слишком долго. Лучше несколько ласковых поглаживаний, чем длительная "процедура". Котам быстро надоедает тактильный контакт, и они начинают выпускать когти.
- Не гладьте кошку слишком интенсивно. Животное воспринимает такое взаимодействие как угрозу или приглашение к игре. В любом случае она станет "бороться" собственными методами: когтями и зубами.
- Кошки любят, когда гладят их лицевые железы: возле ушей, под подбородком и вокруг щечек. Именно поглаживание здесь дарит кошке покой и удовольствие. В то же время, лучше не трогать живот, спину и зону вокруг хвоста.
Желательно, чтобы кот сам попросил его погладить / Фото Unsplash
Как понять, что кошке нравится процесс
- хвост животного поднят вертикально,
- оно мурлычет и мне вас лапками,
- кошка немножко машет хвостом из стороны в сторону,
- животное расслаблено, его уши "смотрят" вверх,
- любимец может слегка подталкивать вас, если вы перестаете гладить.
Кошки любят, чтобы их гладили под подбородком / Фото Unsplash
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Признаки того, что кошке не нравится поглаживание
- животное отходит или отворачивает голову от вас,
- оно не мурлычет и не трется об вашу руку,
- кошка облизывает нос, качает головой или телом,
- мурлыканье слишком резкое и отрывистое,
- кошка дергает кожей, особенно в местах поглаживания,
- животное активно машет хвостом,
- уши кошки прижаты к голове.
Не игнорируйте признаки кошачьего недовольства / Фото Unsplash
Чтобы показать, что "процедура" надоела, кот может резко повернуть голову к вашей руке. Обычно за этим может следовать кошачий "кусь". Также любимец иногда пытается отбить вашу руку своей лапкой.
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