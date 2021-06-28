Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Перед многими владельцами собак возникает проблема: хочется нового любимца, но есть страх, что он не приживется со "старожилом". Понятно, что каждому хозяину хочется, чтобы знакомство собаки с другими животными произошло комфортно. Важно не нарушить при этом спокойствие и гармонию в доме и не разозлить обоих животных.

Возможно, собака уже привыкла к тому, что, кроме нее, у хозяина нет других животных. Сначала для нее будет настоящим шоком появление в доме соперника – еще одного любимца.

Тонкое и взвешенное поведение владельца может сгладить острые углы. Мы собрали некоторые полезные советы, которые помогут вам сделать знакомство любимцев проще и спокойнее.

Знакомство щенка с вашей собакой

Прежде чем вы приведете щенка в дом, убедитесь, что у собаки, которая уже живет в вас, есть все необходимые прививки . Это станет гарантией того, что оба любимца будут здоровы и счастливы.

. Это станет гарантией того, что оба любимца будут здоровы и счастливы. Выберите для встречи и знакомства какое-то нейтральное место , которое ваша старшая собака не будет считать своей собственной территорией. Было бы замечательно, если бы вы познакомили своих воспитанников где-нибудь на улице, однако, если щенку еще не сделаны все необходимые прививки, не отходите далеко от дома и сделайте встречу поблизости.

, которое ваша старшая собака не будет считать своей собственной территорией. Было бы замечательно, если бы вы познакомили своих воспитанников где-нибудь на улице, однако, если щенку еще не сделаны все необходимые прививки, не отходите далеко от дома и сделайте встречу поблизости. После того, как вашему щенку сделают по крайней мере первый курс прививок и ветеринар позволит прогулки на свежем воздухе, вы можете вывести его на улицу.

Как только нового питомца можно будет выводить на улицу, возьмите его на поводок. Сначала выпустите из дома старшую собаку, держа ее также на поводке. Если она большая и эмоциональная, наденьте на нее намордник, чтобы предотвратить неприятности во время знакомства.

Вашим питомцам будет очень интересно познакомиться: просто позвольте им обнюхать друг друга , постепенно ослабляя их поводки. Во время первой встречи разговаривайте с ними спокойно и мягко, говорите, что они молодцы, и игнорируйте вой или лай.

, постепенно ослабляя их поводки. Во время первой встречи разговаривайте с ними спокойно и мягко, говорите, что они молодцы, и игнорируйте вой или лай. Поощряйте спокойное и доброжелательное поведение обоих ваших любимцев поглаживанием, похвалой или даже небольшими лакомством. Если кто-то из любимцев сильно волнуется, не обращайте внимания: это вполне нормально. Главное – оставайтесь спокойны сами! Подождите немного, пока ваши питомцы успокоятся. Можно даже на некоторое время отвести их подальше друг от друга.

Лучше разбить процесс знакомства на несколько недолгих этапов. Тогда очень скоро ваши питомцы станут лучшими друзьями.

Позвольте старшей собаке "пригласить" или провожать ребенка в дом. Во время знакомства держите обоих любимцев на поводке, пока щенок не привыкнет к новой для него обстановке, а взрослая собака не примет маленького питомца как полноправного члена семьи.

Как познакомить одну взрослую собаку с другой

Относитесь одинаково хорошо и спокойно как к взрослому, так и к щенку. Не забывайте как можно чаще хвалить и гладить обоих. Если у вас есть какая-то тревога или вопросы, касающиеся процесса знакомства щенка с взрослой собакой, заранее обратитесь за помощью к квалифицированному ветеринару или дрессировщику.

Знакомя одну взрослую собаку с другой, не удивляйтесь, если они сразу не подружатся. Не унывайте, если процесс знакомства проходит не так быстро, как вам хотелось бы. Для того, чтобы ваши любимцы лучше узнали друг друга, вам придется выводить их подальше от дома, куда-нибудь на тихую нейтральную территорию.

При знакомстве двух взрослых собак, сначала держите их на поводках , а если обе они большие и темпераментные, желательно также надеть намордники. Следуя этим мерам, позвольте вашим четвероногим друзьям изучить друг друга.

, а если обе они большие и темпераментные, желательно также надеть намордники. Следуя этим мерам, позвольте вашим четвероногим друзьям изучить друг друга. Если ваши любимцы начинают грозно рычать или лаять друг на друга, время приостановить процесс знакомства. Отведите собак друг от друга до тех пор, пока они не успокоятся, а затем попробуйте еще раз.

до тех пор, пока они не успокоятся, а затем попробуйте еще раз. Если даже после множества попыток вам так и не удалось подружить двух собак, обратитесь за помощью к квалифицированному и опытному ветеринару или к специалисту по поведению животных.

Знакомство собаки с кошкой или котенком

Самое главное,: как правило, не существует причин , препятствующих успешному знакомству и крепкой дружбе ваших любимцев.

Имейте в виду, что при таком знакомстве придется запастись терпением и временем. Кот должен привыкнуть к новому соседу по дому и не стоит его подгонять. При виде незнакомой собаки кошки обычно шипят и бьются или убегают и прячутся в каком-то тихом углу.

Как правило, собаки ведут себя очень активно и живо при виде кошек, поэтому животным, возможно, понадобится некоторое время, чтобы научиться ладить друг с другом. Самое важное, на что следует обратить внимание при знакомстве собаки с кошкой, это безопасность обоих любимцев.

Если после нескольких попыток знакомства собака агрессивная или раздражительная к кошке, лучше обратиться за профессиональным советом и помощью к ветеринару или специалисту по поведению животных.

Убедитесь, что кошка или котенок находится в безопасном месте, вне зоны досягаемости собаки. Чтобы избежать неприятностей старайтесь сначала держать собаку на поводке .

. Поощряйте собаку, если она демонстрирует доброжелательное поведение. Если же она постоянно лает, не волнуйтесь: очень важно, чтобы вы сами сохраняли абсолютное спокойствие .

. Примерно через 5 минут после начала знакомства сделайте перерыв, отведите собаку подальше и позвольте кошке успокоиться.

Повторяйте процедуру знакомства ваших любимцев несколько раз в день в разных комнатах дома: это необходимо для того, чтобы они как можно быстрее привыкли к виду и запаху друг друга в разной обстановке. При этом не забывайте все время держать собаку на поводке.

Как только любимцы успокоятся и расслабятся, позвольте кошке выйти из своего уютного места. При этом держите собаку на поводке. Позвольте животным изучить друг друга и не забывайте демонстрировать свое одобрение , если они проявляют симпатию.

, если они проявляют симпатию. Старайтесь всегда сохранять абсолютное спокойствие, даже если один из ваших любимцев нервничает и выглядит не очень довольным.

Наблюдайте за вашими любимцами до тех пор, пока не увидите, что они поладили между собой. Отпустите собаку с поводка только тогда, когда будете уверены, что ваши домашние животные не станут драться или собака не бросится преследовать кошку. Кроме того, проследите, чтобы у кошки было свое собственное уютное и безопасное место вне досягаемости собаки , где она всегда могла бы спрятаться.

, где она всегда могла бы спрятаться. Кормите кошку и собаку в разное время – тогда они оба будут спокойны за то, что никто не украдет еду.

– тогда они оба будут спокойны за то, что никто не украдет еду. Поставьте кошачий туалет в удобном для вашего любимца месте , но в то же время подальше от места собаки. Возможно, это прозвучит не очень приятно, но, следуя своим собачьим инстинктам, она вполне может съесть содержимое лотка.

, но в то же время подальше от места собаки. Возможно, это прозвучит не очень приятно, но, следуя своим собачьим инстинктам, она вполне может съесть содержимое лотка. Позаботьтесь о том, чтобы у кошки было достаточно игрушек и всегда была возможность побегать и поохотиться за ними. Тогда собака сможет спокойно отдохнуть, не опасаясь, что кошка будет надоедать ей своими играми.

Не переживайте, если ваши любимцы не стали лучшими друзьями. Кошки по своей природе очень независимы и могут просто игнорировать собаку, даже если испытывают к ней симпатию. Однако в большинстве случаев кошки и собаки, которые живут вместе, со временем становятся близкими и неразлучными друзьями. Хотя правила общения устанавливает именно кошка.

: пока у каждого из ваших воспитанников есть свое собственное личное пространство, все будет отлично!