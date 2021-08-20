В пожарной части на Киевщине живет бельчонок: самое милое видео дня

В городке Узин, что в Киевской области, спасатели подобрали бельчонка. Оно вполне обжилось в пожарной части и начало подрастать.

18 августа спасатели по дороге с вызова заметили на проезжей части маленького бельчонка. Он был очень напуган и нуждался в помощи.

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Бельчонок, который живет со спасателями

Животное забрали с собой и обеспечили временным домом с едой и водой. Так малыш возобновлялся и набирал силы. К тому же пушистик составил компанию спасателям в пожарной части и очаровывал своей милостью.

Кроху кормят из шприца, который он, к слову, уже очень уверенно и крепко держит в лапках.

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Бельчонка кормят из бутылочки: смотрите видео

Бельчонок очень активный и любопытный. Однако, спасатели отмечают, что он не ест ничего, кроме молока.

Полный текст публикации ДСНС

Бельчонок, которого спасатели Киевской области подобрали на дороге, прижился в пожарно-спасательной части. Теперь у чрезвычайников г. Узин новые приятные хлопоты.

Говорят, что пушистик очень активный и любознательный, но не ест ничего кроме молока.

Возможно есть какие-то советы по пищевому рациону малыша. Делитесь своими советами в комментариях!