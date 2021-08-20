18 серпня рятувальники по дорозі із виклику помітили на проїзній частині мале білченя. Воно було дуже налякане і потребувало допомоги.

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Білченя, яке живе із рятувальниками

Тваринку забрали з собою та забезпечили тимчасовою оселею з їжею та водою. Так маля відновлювалося і набирало сили. До того ж пухнастик склав компанію рятувальникам у пожежній частині і чарував своєю милістю.

Крихітку годують зі шприца, який він, до слова, вже дуже впевнено і міцно тримає у лапках.

Білченя годують з пляшечки: дивіться відео

Білченя дуже активне і допитливе. Проте, рятувальники зазначають, що воно не їсть нічого, крім молока.

Повний текст публікації ДСНС

Білченя, яке рятувальники Київської області підібрали на дорозі, прижилося в пожежно-рятувальній частині. Тепер у надзвичайників м. Узин нові приємні клопоти.

Кажуть, що пухнастик дуже активний та допитливий, але не їсть нічого окрім молока.

Можливо є якісь поради щодо харчового раціону малюка. Діліться своїми порадами у коментарях!