Потерянная кошка прибежала на голос маленькой хозяйки: видео воссоединения

Девочка 2 месяца скучала и не могла найти любимую кошку. Видео их воссоединения опубликовал отец.

Семья из Мексики более двух месяцев искали свою кошку, которую назвали Тита. Маленькая хозяйка четырехлапой очень скучала по ней и надеялась, что домашняя любимица вернется.

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Так однажды знакомые сообщили, что недалеко от местной школы увидели Титу. Отец, которого зовут Хуан Салас, сразу взял дочь и отправился проверить, там их любимица.

Согласно видео, девочка стояла у ворот и кричала: "Тита". На ее голос, мяукая, отвечала потерянная домашняя любимица. Потом она быстро подбежала к маленькой хозяйке. Счастливый отец опубликовал в социальных сетях видео воссоединения с Тито.

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