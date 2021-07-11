Последнее приключение: трогательная история дружбы человека и собаки

Собаки – очень верные друзья, которые никогда не покинут в беде и готовы идти за хозяевами куда угодно. Лондонский отельер Карлос Фреско 10 лет путешествовал со своей собакой, но тяжелая болезнь разлучила друзей.

Карлос взял щенка еще 10 лет назад и назвал его Монти. Мужчина и собака стали лучшими друзьями и путешествовали вместе по всей Великобритании.

Читайте также Как познакомить собаку с другими любимцами: полезные советы

Но 18 месяцев назад собака заболел. Ветеринары поставили страшный диагноз – лейкемия. Сначала Монти хорошо реагировал на химиотерапию, но впоследствии стало ясно, что вскоре друзьям придется расстаться.

Неразлучные друзья / Фото SWNS

Карлос решил подарить своему любимцу последнее приключение. Ему нужно бул отправиться в уэльский городок Брекон, рядом с которым расположены живописные высоты.

Мужчина взял с собой тачку, застелил ее удобными одеялами, вложил в "транспорт" Монти и повез его осматривать невероятные пейзажи.

Последнее приключение друзей / Фото SWNS

Поступок Карлоса быстро получил признание сети, но вскоре он получил плохую весть – болезнь окончательно одолела Монти. Впрочем, мужчина рад, что сделал для друга все возможное и с улыбкой вспоминает веселые путешествия со своей собакой.