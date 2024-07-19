Давно вымерший вид возрождает популяцию на Земле: десятки животных вылупились из яиц

История Земли насчитывает более 4,5 миллиардов лет, в течение которых бесчисленное количество видов появлялось и исчезало. Некоторые из них давно вымерли, а другие считались исчезнувшими и неожиданно воскресли. Так и с популяцией сиамских крокодилов в Камбодже.

Исследователи утверждают, что популяция сиамских крокодилов, которые все еще находятся на грани исчезновения, увеличилась на 60 особей. Ученым удалось снять на видео момент появления этих существ.

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Популяция сиамских крокодилов увеличилась на 60 особей

Недавно ученые активизировали усилия по спасению сиамского крокодила (Crocodylus siamensis) – вида, который когда-то считался вымершим. Этот вид был вновь открыт в 2000 году, что побудило местные общины и организации инициировать программу природоохранного разведения, направленную на увеличение популяции.

Так, исследователи успешно развели сиамских крокодилов в неволе и вернули их в естественную среду обитания. Всего в рамках программы было выпущено около 200 животных.

В мае 2024 года популяция уязвимого вида крокодилов значительно увеличилась, когда местные жители обнаружили 3 гнезда в Кардамоновых горах Камбоджи. Удивительно, но эти гнезда были расположены в районе, где ученые ранее не выпускали животных, выращенных в неволе, что свидетельствует о том, что популяция этого вида крокодилов, возможно, начинает расти и восстанавливаться естественным путем.

За этой находкой вскоре последовало второе открытие еще двух гнезд в другом районе. В конце июня вылупилось 60 здоровых сиамских крокодилов, что является настоящим положительным результатом для этого вида.

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Это событие стало крупнейшим в размножении диких сиамских крокодилов, зарегистрированным в Камбодже в этом веке, что вселяет в ученых надежду на восстановление вида,

– говорит директор программы "Фауна и флора Камбоджи" Пабло Синоваса.

При этом ученые признали потенциальный риск того, что многие из многочисленных детенышей, которые вылупляются, могут не пережить свой первый год из-за природных факторов, такие как хищничество. Однако ожидается, что те из них, которые выживут, начнут размножаться через 8 – 10 лет. Этот выпуск большого количества детенышей в дикую природу знаменует собой важную веху в восстановлении популяции.

Что нужно знать об этом виде?

Сиамский крокодил, пресноводный вид, который когда-то был распространен по всей Юго-Восточной Азии, сейчас обитает преимущественно в Камбодже, Таиланде и Вьетнаме. Известен тем, что питается змеями, лягушками и рыбой, общая численность популяции этого крокодила остается неопределенной, по некоторым оптимистическим оценкам, может остаться около 400 особей.

Эти существа, как известно, имеют медленный темп роста по сравнению с другими животными, а некоторым особям требуется до 10 лет, чтобы достичь половой зрелости. Исследование также подчеркивает угрозу охоты на крокодиловую кожу, что привело к значительному сокращению глобальной популяции сиамских крокодилов. Очевидно, что эти животные рискуют исчезнуть с лица Земли, если не принять меры для их сохранения.