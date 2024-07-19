Дослідники стверджують, що популяція сіамських крокодилів, які все ще перебувають на межі зникнення, збільшилася на 60 особин. Вченим вдалося зняти на відео момент появи цих істот.

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Популяція сіамських крокодилів збільшилася на 60 особин

Нещодавно вчені активізували зусилля з порятунку сіамського крокодила (Crocodylus siamensis) – виду, який колись вважався вимерлим. Цей вид був знову відкритий у 2000 році, що спонукало місцеві громади та організації ініціювати програму природоохоронного розведення, спрямовану на збільшення популяції.

Так, дослідники успішно розвели сіамських крокодилів у неволі та повернули їх у природне середовище існування. Загалом у рамках програми було випущено близько 200 тварин.

У травні 2024 року популяція вразливого виду крокодилів значно збільшилася, коли місцеві жителі виявили 3 гнізда в Кардамонових горах Камбоджі. Дивно, але ці гнізда були розташовані в районі, де вчені раніше не випускали тварин, вирощених у неволі, що свідчить про те, що популяція цього виду крокодилів, можливо, починає зростати і відновлюватися природним шляхом.

За цією знахідкою незабаром пішло друге відкриття ще двох гнізд в іншому районі. Наприкінці червня вилупилося 60 здорових сіамських крокодилів, що є справжнім позитивним результатом для цього виду.

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Ця подія стала найбільшим у розмноженні диких сіамських крокодилів, зареєстрованим у Камбоджі в цьому столітті, що вселяє у вчених надію на відновлення виду,

– каже директор програми "Фауна і флора Камбоджі" Пабло Сіноваса.

При цьому вчені визнали потенційний ризик того, що багато з численних дитинчат, які вилуплюються, можуть не пережити свій перший рік через природні фактори, такі як хижацтво. Однак очікується, що ті з них, які виживуть, почнуть розмножуватися через 8 – 10 років. Цей випуск великої кількості дитинчат у дику природу знаменує собою важливу віху у відновленні популяції.

Що треба знати про цей вид?

Сіамський крокодил, прісноводний вид, який колись був поширений по всій Південно-Східній Азії, зараз мешкає переважно в Камбоджі, Таїланді та В'єтнамі. Відомий тим, що харчується зміями, жабами та рибою, загальна чисельність популяції цього крокодила залишається невизначеною, за деякими оптимістичними оцінками, може залишитися близько 400 особин.

Ці істоти, як відомо, мають повільний темп росту порівняно з іншими тваринами, а деяким особинам потрібно до 10 років, щоб досягти статевої зрілості. Дослідження також підкреслює загрозу полювання на крокодилячу шкіру, що призвело до значного скорочення глобальної популяції сіамських крокодилів. Очевидно, що ці тварини ризикують зникнути з лиця Землі, якщо не вжити заходів для їх збереження.