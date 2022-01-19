Попугай почти идеально повторяет мелодию айфона: забавное видео
Источник:ютуб-канал ViralHog
Забавная птица выучила на память популярный звук звонка и хвастается своими умениями. Хозяева попугая сняли на камеру талант своего подопечного.
Всем известно, что попугаи могут подражать человеческому языку. Иногда они делают это очень правдоподобно.
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А этот красавец из Индии пошел дальше – он научился подражать звонку iPhone. Видимо, его владельцам пришлось поменять рингтоны, ведь пение птицы может ввести в заблуждение и заставить нервно хвататься за телефон.
Наш попугай Гуччи исполнил рингтон iPhone 12 января 2022 года. Мы живем в Бангалоре, штат Карнатака, Индия
– так подписали видео владельцы попугая.
Птица на видео выглядит чрезвычайно счастливой. Похоже, что она получает большое удовольствие, напевая мелодию. Пернатый исполнитель исполняет рингтон четко, без заминки или фальшивой ноты.Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.
Как попугай поет мелодию айфона: смотрите видео
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Пользователи сети комментируют забавное видео:
- "Мне кажется, это лучше, чем оригинал".
- "Так клево. Какая хорошая птичка".
- "Теперь вам нужно сменить мелодию звонка, иначе вы всегда будете думать, что вам звонят".
- "Удивительно, как это маленькое создание может имитировать звуки".
- "Истинный талант от природы".
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