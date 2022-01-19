Попугай почти идеально повторяет мелодию айфона: забавное видео

Забавная птица выучила на память популярный звук звонка и хвастается своими умениями. Хозяева попугая сняли на камеру талант своего подопечного.

Всем известно, что попугаи могут подражать человеческому языку. Иногда они делают это очень правдоподобно.

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А этот красавец из Индии пошел дальше – он научился подражать звонку iPhone. Видимо, его владельцам пришлось поменять рингтоны, ведь пение птицы может ввести в заблуждение и заставить нервно хвататься за телефон.

Наш попугай Гуччи исполнил рингтон iPhone 12 января 2022 года. Мы живем в Бангалоре, штат Карнатака, Индия

– так подписали видео владельцы попугая.

Птица на видео выглядит чрезвычайно счастливой. Похоже, что она получает большое удовольствие, напевая мелодию. Пернатый исполнитель исполняет рингтон четко, без заминки или фальшивой ноты.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы.

Как попугай поет мелодию айфона: смотрите видео

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Пользователи сети комментируют забавное видео:

"Мне кажется, это лучше, чем оригинал".

"Так клево. Какая хорошая птичка".

"Теперь вам нужно сменить мелодию звонка, иначе вы всегда будете думать, что вам звонят".

"Удивительно, как это маленькое создание может имитировать звуки".

"Истинный талант от природы".

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