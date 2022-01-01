Как понравиться коту: ученые назвали 6 секретов

Коты – осторожные животные, поэтому завоевать их доверие бывает непросто. Узнайте, как приручить почти любую кошку и сделать ее вашим другом.

Эксперты кошачьего журнала Inverse провели исследование и узнали, что нравится котам в поведении человека. Рассказываем, как следует вести себя с котом, которому вы хотите понравиться.

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Сделайте так, чтобы кошка могла контролировать ситуацию

Не берите животное на руки, не ограничивайте его пространство и не загоняйте "в тупик". Все это напугает пушистика и вызовет мгновенное недоверие.

Лучше подождите, пока животное само придет к вам. Можно заинтересовать его игрушкой или едой, но не заставлять насильно быть с вами.



Лучше не делать резких движений, если хотите подружиться с котом / Фото Unsplash

Пусть кошка сама выбирает

Дайте животному решать, когда общаться с вами, а когда избегать общения. Собственное пространство и свобода придают котам уверенность – так они скорее пойдут на контакт с вами.

Не выглядите угрожающе

Попробуйте оказаться на одном уровне с кошкой – присядьте на корточки или на диван. Можно осторожно протянуть руку – если животное захочет общаться, то начнет тереться мордашкой или телом об руку.

Тогда можно спокойно гладить животное – ему понравится общение.

Будьте предсказуемы

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Кошки ужасно не любят, когда их резко берут на руки, дразнят или гладят слишком интенсивно. Пусть ваши движения будут медленными и плавными.

К тому же это относится и к атмосфере в доме. Если в вашем доме появился новый кот, не допускайте резкого шума, толп гостей и других стрессов для животного. Пусть пушистик привыкнет к спокойной и размеренной обстановке.



Гладьте любимца тогда, когда он сам этого хочет / Фото Unsplash

Узнайте, что нравится вашей кошке

Внимательно наблюдайте за любимцем. Одни кошки любят мячики, другим нравится лазер, а некоторые вообще ничем не играют.

То же и с контактами: некоторые коты обожают, когда их гладят, другие никогда не дают себя погладить добровольно. Взаимодействуйте с вашим любимцем так, как ему нравится – и тогда животное будет вам доверять.

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Регулярно кормите и играйте с животным

Это сформирует крепкий контакт между вами. Во время кормления можно разучивать определенные трюки с котиком, а игры способствуют активной и счастливой жизни.

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