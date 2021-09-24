Понимает людей и жонглирует: в Виннице живет необычный пеликан Патрик

Ранее только в цирке можно было увидеть пеликана, который жонглирует и понимает человеческую речь. Сейчас же такая чудо-птица живет в одном из частных домов Винницы, как домашняя птица.

У хозяев пеликан живет уже 4 года. Об умениях и жизни заморского пернатого – читайте дальше.

Интересно Игра для детей от Purina® и Happy Paw: как стать участником розыгрыша

Птица – с собственным характером и желаниями. Ее зовут Патрик, животное чувствует себя настоящим хозяином двора. Важно ходит между домашними и даже заходит в дом.

Как появился в семье

Пеликан в этой семье появился 4 года назад. В семейный контактный зоопарк, расположившийся в одном из домовладений, его привезли еще птенцом. С тех пор пернатый стал центром внимания.

Ворота открыты. Собака и пеликан знают, что за пределы ворот выходить нельзя, там плохо,

– рассказала владелица зоодвора Наталья Веденко-Чорна.



Пеликан Патрик живет в семье 4 года / Скриншот с видео

Жонглировать не учили

Женщина рассказала, что Патрик полностью адаптирован к людям и с радостью идет на контакт. Также умеет жонглировать игрушечными мячиками.

Кто-то бросили коробочку, а он поймал и бросил назад. Затем попытались мячиком, игрушкой. С тех пор он отбрасівает предметы назад,

– заметила Наталья.

Умышленно птицу жонглировать никто не учил. Все движения повторял от людей и собак.



Жонглировать животное специально не учили / Скриншот с видео

Килограммы куриного мяса и рыбы

Владелица зоодвора отметила, что в уходе птица не капризная, спит в сарае вместе с другими животными. Однако поесть любит.

Ежедневно Патрик съедает по несколько килограммов куриного мяса и рыбы.

Обратите внимание Кто-то тренируется, а кто-то отдыхает, – Зеленский показал фото с любимцем и штангой

Квартет пеликанов

С весны 2021 года на зоодворе появились еще трое молодых пеликанов.

Патрик хоть и привык быть центром внимания, но птенцов не обижает. Более того, показывает пример в жонглировании. Скоро гостей будет встречать целый квартет дрессированных пеликанов.

Смотрите видео, как пеликан Патрик жонглирует:

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще больше удовольствия – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.