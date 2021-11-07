Как помочь собаке преодолеть страх фейерверков: 5 действенных советов
Источник:The Conversation
Фейерверки – популярное дополнение к праздникам и вечеринкам. Но они могут создать дискомфорт и даже травмировать четвероногих членов семьи – большинство собак боится громких звуков. Животновод рассказала, как помочь домашним любимцам справиться со страхом фейерверков.
Многие животные инстинктивно реагируют на неожиданные звуки, и это может стать проблемой как для владельцев, так и для самих пушистиков.
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Жаклин Бойд, эксперт-животновод, поделилась 5 советами, как уменьшить страх собак перед праздничными атрибутами.
Что известно о Жаклин Бойд
Бойд – старшая преподавательница животноводства в Университете Ноттингем Трент. Она является членом британского The Kennel Club. Жаклин специализируется на вопросах здравоохранения и благополучия.
Женщина также является членом группы здоровья собак и председателем рабочей группы Heelwork to Music. Эксперт консультирует по вопросам жизни собак и учит владельцев, как правильно взаимодействовать с домашними любимцами.
Жаклин Бойд со своими собаками / Фото из фейсбука Жаклин Бойд
Убедите собаку, что она в безопасности
Страх у собаки является важным защитным механизмом, который помогает избегать опасных ситуаций или справиться с ними. Реакция животных может отличаться:
- Они могут начать лаять и станут агрессивными.
- Убегают от хозяев в безопасное место.
- Замирают и не будут двигаться ни при каких обстоятельствах.
Владелец может помочь своему питомцу справиться со страхом, обеспечивая безопасность и опеку, когда они боятся.
Когда собака встревожена, стоит поддержать ее и успокоить. При этом Бойд советует быть спокойными и уверенными.
Если вы волнуетесь и переживаете, вы можете передать это своему питомцу, поскольку он часто умеет улавливать ваши эмоции,
– отметила эксперт.
Поддерживайте своего любимца, когда ему страшно / Фото Unsplash
Отвлекайте песика
Обеспечьте свою собаку игрушками, лакомствами или развлечениями, чтобы отвлечь ее от раздражителей. Любимые дела помогут песику расслабиться и преодолеть свой страх.
К тому же приятные занятия могут создать для собаки положительные ассоциации, и в будущем она не будет чувствовать себя так напряженно.Собака – это верный друг, что всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Держите питомца в закрытом помещении
Во время фейерверков многие животные исчезают. Это обусловлено тем, что хозяева элементарно не могут найти своих питомцев в темноте. Чтобы уменьшить шансы побега домашних любимцев, лучше закрывать их в помещении во время салютов или громких мероприятий.
Если животное все же находится на открытом пространстве, эксперт советует позаботиться о том, чтобы оно не убежало.
Простые меры, включая проверку безопасности сада и ограждений, могут сыграть большую роль в уменьшении риска побега испуганного животного,
– добавила Жаклин Бойд.
Во время громких празднований лучше держать собаку в помещении / Фото Unsplash
Обратитесь к ветеринару
Если ваш питомец слишком сильно реагирует на раздражители, необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.
Ветеринар может посоветовать, как лучше облегчить страх собаки, и порекомендует успокаивающие медикаменты для поддержки пушистика.
Животные, страдающие от боли, также могут проявлять повышенную реакцию на шум. Важно обратиться за советом к ветеринару, чтобы помочь домашним животным, страдающим от различных заболеваний,
– отметила Бойд.
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Приучайте собаку привыкать к громким звукам
Привлекать животное к громким мероприятиям или демонстрировать разнообразные звуки – простой способ уменьшить проблемы с реакцией на шум. Бойд говорит, что записи звуков и лакомства для поощрения собаки могут быть полезным и эффективным подходом к управлению страхом.
Фейерверки могут быть страшными для наших питомцев. Но с помощью нескольких практических шагов вы можете помочь сделать это немного менее напряженным как сейчас, так и спустя годы,
– подытожила эксперт.
Приучайте собаку к громким звукам / Фото Unsplash