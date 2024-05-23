Встретить их – большая удача: лодку полярников окружила группа невероятных китообразных

Полярники станции "Академик Вернадский" рассказали, что во время одного из недавних выходов в океан имели невероятную встречу. В частности, их лодку окружили представители двух разных видов китообразных.

Говорится о косатках и горбатых китах. Видео встречи обнародовал Национальный антарктический научный центр.

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Полярники показали встречу с группой косаток и горбатых китов

Биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко рассказал, что одна группа состояла из традиционных для этого района горбатых китов. В ней было до 8 взрослых животных. Они выглядывали из воды, хлопали плавниками и проявляли другие формы коммуникации.

Между горбанями плавала стая косаток, встретить которых у берегов Антарктики – большая удача. Их было до 7 особей. Они быстро двигались между более медленными горбанями, также выглядывали из воды и даже прыгали,

– рассказали полярники.

Это были косатки типа В1, которые питаются преимущественно ластоногими. Вероятно, они искали, нет ли рядом с группой горбунов морских котиков, которые сейчас активно перемещаются и могут плыть рядом с китами, как будто прячась среди них.

Когда косатки заметили лодку с полярниками, то заинтересовались им, начали плавать совсем рядом и изучать странное "создание". Но в конце концов поняли, что это не тюлень и есть его не стоит, и отправились по делам.

Полярники попали в "окружение": смотрите видео

Полярникам удалось сделать фото и видео китообразных. Их впоследствии использовали для фотоидентификации животных. Эта информация будет внесена в международную базу данных для изучения миграции и состояния популяций китообразных.

Украинские полярники рассказали об удивительных соседях

Вблизи украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике полярники зафиксировали значительное присутствие морских котиков и морского слона. Исследователи называют это "кошачьим" нашествием и наблюдают приток этих морских млекопитающих в регион.

В общем антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций, а в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.